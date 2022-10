Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Landkreis Osterholz (ots)

++ Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ++

Lilienthal. Heute, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Lilienthaler Allee/Moorhauser Landstraße ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 EUR.

Die 65 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot war auf der Moorhauser Landstraße in Richtung Klostermoor unterwegs. Als sie an der Kreuzung die Lilienthaler Allee in Richtung Klostermoorer Straße überquerte, bemerkte sie ersten Informationen zufolge einen 33 Jahre alten Mazda-Fahrer zu spät, der die Lilienthaler Straße in Richtung Falkenberger Landstraße befuhr. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell