POL-PPWP: Kind angefahren - silberner Audi gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Kopfschütteln löste eine Verkehrskontrolle in der Nacht zu Donnerstag bei den eingesetzten Polizeibeamten aus. Als sie kurz nach Mitternacht im Kapellenweg einen Opel Corsa stoppten, um ihn zu überprüfen, staunten sie nicht schlecht: Die an dem Pkw montierten Reifen waren "bis in den nicht mehr messbaren Bereich abgefahren", wie die Polizisten später in ihrem Einsatzbericht festhielten. Allein ...

mehr