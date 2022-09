Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogentypische Auffälligkeiten und ein verräterischer Geruch

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer hat am späten Mittwochabend die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in der Eisenbahnstraße auf sich gezogen. Als die Beamten den jungen Mann stoppten und einer Kontrolle unterzogen, stellten sie bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Darauf angesprochen, räumte der 20-Jährige ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben.

Der Mann wurde für weitere Tests und die Entnahme einer Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde ihm untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist eingeleitet. Ob auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Definitiv wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen vier junge Männer. Sie fielen gegen 23.20 Uhr in der Mannheimer auf, weil sie einen verräterischen Geruch hinter sich herzogen.

Eine Streife war hier gerade mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt, als das Quartett zu Fuß vorbeilief. Weil die Gruppe einen so deutlichen Marihuana-Geruch verströmte, lief ein Polizeibeamter hinterher und bat die vier Männer zur Kontrolle.

Bei der anschließenden Suche in der Umgebung wurden ein angerauchter Joint sowie eine kleine Portion Marihuana gefunden, die von dem Quartett offenbar "entsorgt" worden waren. Eine Zuordnung zu einer Person war nicht möglich; Angaben machten die 18 bis 21 Jahre alten Männer nicht - deshalb wird nun vorerst gegen alle vier strafrechtlich ermittelt. |cri

