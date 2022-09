Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger rüttelt an Autotüren

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Mann im nördlichen Stadtgebiet aufgefallen, weil er an mehreren Autotüren rüttelte. Eine Zeugin beobachtet den Verdächtigen, wie er sich zwischen Fliegerstraße und Haspelstraße an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Offensichtlich überprüfte er den Schließzustand der Wagen. Eine alarmierte Polizeistreife machte den Mann ausfindig. Als der 24-Jährige die Beamten bemerkte, duckte er sich hinter einem Auto weg - vergebens, die Polizisten hatten den Verdächtigen längst entdeckt. Eine plausible Erklärung für sein Verhalten hatte der Mann nicht parat; bei einem unverschlossenen Wagen habe er sich lediglich das Interieur betrachtet. Vermeintliches Diebesgut konnte die Polizei bei dem 24-Jährigen nicht finden. Bevor die Beamten dem Mann einen Platzverweis erteilten, fertigten sie vorsorglich Fotos von ihm. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell