Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln- Müllablagerung an den Glascontainern "In den Holzäckern"

Bild-Infos

Download

Rinteln (ots)

(vfi) Am Samstag,04.06.22, ist es in Rinteln in der Straße In den Holzäckern durch bislang unbekannte Personen zu einer Entsorgung von Abfällen an den dortigen Glascontainern gekommen. Dabei handelt es sich um 12 Müllsäcke mit Renovierungsabfall (Tapetenreste, Kleisterverpackung). Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter 05751/95450 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell