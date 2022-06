Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Stadthagen- Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)Am Samstag, den 04.06.2022 kam es auf dem Jawoll Parkplatz in Stadthagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde der Ford Grand C_Max des 57-jährigen Petershägers durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursache hat sich jedoch vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Ford entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die am 04.06.2022 zwischen 10:10 Uhr und 10:40 Uhr etwas auf dem Parkplatz, Bahnhofstraße 83 beobachtet haben. Sachdienliche Beobachtungen können gerne telefonisch bei der Polizeidienststelle in Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 40040 gemeldet werden.

