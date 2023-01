BPOL-F: Unbekannter zieht Notbremse und sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) - Die Fahndung der Bundespolizei nach einem Gepäckdieb, der am vergangenen Montag (09. Januar) einem 44-jährigen Reisenden aus Köln den Rucksack im Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen hatte, endete am Donnerstag als Zivilfahnder der Bundespolizei einen wohnsitzlosen 18-Jährigen im Hauptbahnhof festnahmen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Mann erkannt. In der ...

mehr