Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden hochwertiges Kupferkabel - Bundespolizei sucht Zeugen

Mainz-Bischofsheim (ots)

Im Bereich des Bahnhofes Mainz-Bischofsheim haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag 200 Meter hochwertiges Kupferkabel entwendet. Mitarbeiter der Bahn hatten das fehlende Kabel festgestellt und die Bundespolizei informiert. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass die Täter das Kabel in handliche Stücke geschnitten und anschließend abtransportiert haben. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Gegen die noch unbekannten Täter hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Personen die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben die in Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell