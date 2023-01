Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte besprühen S-Bahn beim Halt in Frankfurt-Louisa

Frankfurt am Main (ots)

Sieben noch unbekannter Täter haben am Sonntagabend eine S-Bahn der Linie 3 beim Halt an der S-Bahnstation Frankfurt-Louisa großflächig mit Farbe besprüht. Unmittelbar nachdem die S-Bahn gegen 19.30 Uhr eingefahren war, besprühten sieben vermummte Personen die am Bahnsteig stehende S-Bahn. Noch bevor die S-Bahn wieder anfuhr, hatten die Täter eine Fläche von etwa 50 Quadratmeter besprüht. Sofort danach sind alle Beteiligten vom Tatort geflüchtet. Trotz einer wenig später eingeleiteten Fahndung und Absuche des Nahbereiches durch Beamte der Bundespolizei, konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Von den Tätern am Bahnsteig zurückgelassene Farbspraydosen wurden sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Der Schaden an der S-Bahn kann noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber nach einer ersten Schätzung auf mehrere tausend Euro belaufen. Zur Beseitigung der Farbschmierereien wurde die S-Bahn später in ein Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn AG gebracht.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden Zeugen gesucht. Hinweise zu den Tätern können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell