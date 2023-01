POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Cochem (ots) - Am Mittwoch, 11.01.2023, in der Zeit von 15:45 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Ortslage Greimersburg, Schulstraße, die Motorhaube eines PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Cochem, unter picochem@polizei.rlp.de oder 02671-9840. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Telefon: 02671- 9840 www.polizei.rlp.de/pd.mayen Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

