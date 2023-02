Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzungsdelikte; Verkehrsunfälle; Rauch in Wohngebäude; Zweiraddiebstahl; Gefährliches Überholmanöver; Flächenbrand

52-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Freitagmorgen an der Ecke Ringelbach-/Steinenbergstraße ereignet haben soll. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge hatte ein 52-Jähriger kurz vor 5.15 Uhr eine in der Nähe befindliche Bar zu Fuß in Richtung Steinenbergstraße verlassen. Im Bereich der Einmündung mit der Ringelbachstraße soll er von zwei Männern mit einer Flasche angegriffen worden sein. Der leicht verletzte 52-Jährige wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/942-3333. (rn)

Reutlingen (RT): In Gewahrsam genommen

Ein aggressiver 23-Jähriger musste am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der junge Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19 Uhr in einer Drogerie in der Wilhelmstraße wegen des Verdachts eines Diebstahls aufgefallen, wonach er die beiden Ladendetektive beleidigt und im Büro des Markts randaliert haben soll. Beim Verlassen des Markts soll der 23-Jährige dann noch gegen Regale und anschließend gegen die Scheibe eines Friseursalons geschlagen haben. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen und Zeugen, wobei der aggressive junge Mann zwei der Personen geschlagen haben soll. Er konnte schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten werden. Währenddessen schrie er lautstark umher und schlug um sich. Selbst im Streifenwagen änderte der Mann sein Verhalten nicht. Er wurde daher in eine Gewahrsamszelle gebracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (mr)

Reutlingen (RT): Autofahrer nach Kollision mit Baum verstorben

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Wagen mit einem Baum kollidiert und noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war mit seinem Pkw kurz vor 18 Uhr auf der L 383 von Ohmenhausen herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Dabei fuhr der Wagen alleinbeteiligt und ungebremst über die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem Baum zusammen, wobei der Fahrer tödliche Verletzungen erlitt. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße bis circa 20.30 Uhr gesperrt werden. (mr)

Metzingen (RT): Kollision beim Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Metzingen ist ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 12.15 Uhr war eine Seniorin mit ihrem VW auf der Einsteinstraße unterwegs und wollte nach links in die Marie-Curie-Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Renault eines 34-Jährigen. Der Mann erlitt hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er begab sich nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort in ärztliche Behandlung. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16.000 Euro. Der Renault war zudem nicht mehr fahrtauglich. (mr)

Esslingen (ES): Rauch in Mehrfamilienhaus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in der Hohenheimer Straße ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte dort zuvor versehentlich einen mit Speiseöl gefüllten Topf auf eine eingeschaltete Herdplatte gestellt, worauf das Öl stark zu rauchen begann und die Schwaden auch in das Treppenhaus zogen. Durch die Feuerwehr wurde der Topf ins Freie gebracht und das Gebäude durchlüftet. Die Frau, sowie fünf weitere Bewohner des Gebäudes, darunter zwei Kinder, wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus untersucht. Sachschaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge nicht. Das Gebäude blieb bewohnbar. Während des Einsatzes war die Hohenheimer Straße für rund 30 Minuten gesperrt. (mr)

Wolfschlugen (ES): Motorroller gestohlen

Ein schwarzer Motorroller der Marke Aprilia ist in der Nacht zum Freitag in der Hofäckerstraße entwendet worden. Das Fahrzeug war gegen 20 Uhr vom Besitzer auf der Straße abgestellt und mit dem Lenkerschloss gesichert worden. Am Freitagmorgen, um 7.10 Uhr, wurde der Diebstahl des Rollers festgestellt. Weil über Nacht die Batterie des Motorrollers ausgebaut war, muss das Gefährt mit dem Versicherungskennzeichen AEK146 vom Tatort weggeschoben worden sein. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder weiß, wo sich der Roller aktuell befindet, wird gebeten, sich unter Tel. 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall auf der B27

Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag auf der B27 entstanden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein Ford-Lenker mit dem Wagen an der Anschlussstelle Stetten auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen aufgefahren. Im Kurvenbereich geriet das Fahrzeug nach links in den Grünstreifen und die Gegenfahrspur, ehe es anschließend wieder zurückgelenkt wurde. Dabei wurde vermutlich der linke Vorderreifen des Ford beschädigt, der sich auf der Durchgangsfahrbahn kurz vor dem Parkplatz Plattenhardt löste und den Audi A3 eines auf der linken Spur fahrenden 44-Jährigen beschädigte. Der Ford-Lenker stellte seinen Wagen anschließend auf dem Parkplatz ab. Dort wurde der 40 Jahre alte, mutmaßliche Fahrer auf dem Beifahrersitz des Ford von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 1,8 Promille. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zwischen Leinfelden und Echterdingen erlitten. Die Elfjährige befuhr kurz vor 16 Uhr auf ihrem Fahrrad den dortigen Radweg in Richtung Leinfelden und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Hierbei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Es wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Ostfildern (ES): Mit anderem Pkw, Baum und Mauer zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten und Sachschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 20.000 Euro hat sich am Donnerstagnachmittag in Scharnhausen ereignet. Der 83 Jahre alte Fahrer eines VW war gegen 15.25 Uhr auf der Plieninger Straße ortseinwärts unterwegs und geriet mit der Hälfte seines Wagens im Bereich der Einmündung der Brunnenstraße aus noch unbekannter Ursache auf den rechten Gehweg. So überholte er einen vorausfahrenden Pkw, dessen Lenker die Situation im Rückspiegel beobachtet hatte und nach links zur Fahrbahnmitte hin ausgewichen war. Zu einer Kollision zwischen diesen Fahrzeugen kam es nicht. In der Folge fuhr der VW zurück auf die Fahrbahn und krachte ins Heck eines BMW Mini, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. Danach überholte der VW den Mini links, ehe er erneut zu weit nach rechts geriet. Unmittelbar nach der Einmündung der Steigstraße streifte der VW mit seiner rechten Seite einen Baum, wonach er noch frontal mit der Begrenzungsmauer eines Gebäudes kollidierte, an der er zum Stehen kam. Der Senior sowie seine 79 Jahre alte Mitfahrerin erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch die 48-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wollte sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Der VW war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Zur Beseitigung des beschädigten Baums war auch die Feuerwehr vor Ort. (mr)

Köngen (ES): Gefährliche Überholmanöver auf der B 313 (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen beziehungsweise weiteren Geschädigten zu gefährlichen Überholmanövern auf der B 313 am Donnerstagnachmittag. Ein 41-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem Opel Vivaro auf der Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Plochingen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen A8 und Wendlingen näherte sich ihm ein schwarzer 3er BMW von hinten und fuhr ihm sehr dicht auf. Als der Opel-Lenker auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, setzte der BMW-Fahrer offenbar zum Rechtsüberholen an, sodass der 41-Jährige mit seinem Vivaro wieder auf die linke Fahrspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll der BMW noch andere Fahrzeuge gefährlich und teilweise rechts überholt haben, sodass diese offenbar stark abbremsen mussten. Der schwarze BMW wechselte anschließend auf die B 10 in Richtung Göppingen. Er konnte im Zuge einer anschließenden Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

Tübingen (TÜ): Flächenbrand in Hirschau

Am Baggersee in Hirschau ist am Donnerstagmittag, gegen 14 Uhr, aus noch unbekannter Ursache eine Grasfläche in Brand geraten. Der betroffene Bereich zwischen Baggersee und Neckar konnte von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nennenswerter Sachschaden war ebenso nicht entstanden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Pedelecfahrer schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 61-jähriger Pedelecfahrer bei einem Sturz am Donnerstagabend zwischen Hirschau und Wurmlingen zugezogen. Gegen 22.15 Uhr befuhr der Mann mit seinem S-Pedelec den Radweg in Richtung Wurmlingen. Dabei kam er nach einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Rottenburg (TÜ): Rauch aus Sicherungskasten

Rauch aus dem Sicherungskasten einer Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft hat am Donnerstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte im Hammerwasen geführt. Gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Bewohner den Rauch und wählte den Notruf. Die Feuerwehr stellte daraufhin den Strom in der betroffenen Wohnung ab. Zum Ausbruch eines Feuers war es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner wurden durch die Stadt anderweitig untergebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand war aus noch unbekannter Ursache Wasser in den Sicherungskasten gelangt, woraufhin dieser zu rauchen begann. (rn)

