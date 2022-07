Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei fasst Eierdieb (11.07.2022)

Donaueschingen (ots)

Mehrfache Lebensmitteldiebstähle in der Hagelrainstraße aufklären konnte die Donaueschinger Polizei am Montag. Eine Besitzerin eines Selbstbedienungsladens hatte angezeigt, dass in zurückliegender Zeit immer wieder Waren aus der Auslage fehlten, aber kein Geld dafür in der bereitgestellten Kasse war. Der Polizei gelang es nun, einen 50-Jährigen aus Donaueschingen als Täter zu ermitteln. Der Mann gab zu, mehrfach Eier aus dem Laden mitgenommen und nicht bezahlt zu haben. Er bezahlte den Schaden in Höhe von 50 Euro und muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen Diebstahls rechnen.

