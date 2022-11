Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Dachgeschosswohnung

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Brand in Dachgeschosswohnung

Zum Brand in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schafstraße sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagvormittag ausgerückt. Gegen 11.45 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem aus einem Dachfenster eine starke Rauchentwicklung bemerkt worden war. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand im Badezimmer der Dachgeschosswohnung schnell löschen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst nicht eingesetzt werden musste. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, weshalb die Hausbewohner von der Stadt anderweitig untergebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro beziffern. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

