POL-RT: Alkoholisierter Pkw-Lenker; Einbrüche in Einfamilienhäuser; Verkehrsunfälle; Von angeblicher Wahrsagerin betrogen

Auf den Felgen unterwegs

Mit funkensprühenden Felgen ist ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes CLA am Donnerstagabend auf der Schieferstraße aus dem Verkehr gezogen worden. Zeugen alarmierten gegen 20.30 Uhr die Polizei, weil ihnen der Wagen aufgefallen war, der auf Felgen in Richtung Reutlingen unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten nicht nur fest, dass beide linke Reifen, vermutlich aufgrund einer vorangegangenen Kollision mit einem Bordstein fehlten. Der erkennbar alkoholisierte 42-Jährige war daraufhin einfach auf den Felgen weitergefahren. Zudem fanden sich im Kofferraum des Fahrzeugs etwa 50 Kilogramm Kupferkabel, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist. Auch bestand für den zur Fahndung ausgeschriebenen Mercedes kein Versicherungsschutz. Der Wagen wurde abgeschleppt und sichergestellt. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Dettingen/Erms (RT): In Einfamilienhäuser eingebrochen

Gleich in zwei Einfamilienhäuser ist am Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 14 Uhr und 23 Uhr kletterten Unbekannte auf den Balkon eines Hauses in der Neuffener Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Nachfolgend durchsuchten sie in zahlreichen Zimmern die Schränke und Schubladen. Dabei dürfte ihnen ersten Erkenntnissen zufolge Schmuck von noch nicht bekanntem Wert in die Hände gefallen sein, mit dem sie unerkannt die Flucht ergriffen. Ebenso auf Schmuck und Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die zwischen 16 Uhr und 19.35 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Burgstraße eingebrochen sind. Hier dürften die Einbrecher den bisherigen Ermittlungen zufolge über ein gekipptes Fenster ins Haus gelangt sein, in dem sie in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen durchwühlten. Mit ihrer Beute von nicht bekanntem Wert flüchteten sie anschließend. In beiden Fällen kamen Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei vor Ort. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Frickenhausen-Linsenhofen (ES): Gegen Mauer geprallt

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der L1250 am Ortsausgang Linsenhofen erlitten. Der Mann war gegen drei Uhr mit seinem VW Golf auf der Landesstraße in Richtung Neuffen unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Nachfolgend kam er nach links von der Fahrbahn ab und knallte mit großer Wucht gegen eine Gartenmauer. Ein Rettungswagen brachte ihn nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik. Nachdem sich bei ihm zudem Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzten 20.000 Euro entstanden sein dürfte, musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsarbeiten und zur Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen einem Linienbus und einem Pkw, der sich am Donnerstagvormittag in der Karlstraße im Stadtteil Bernhausen ereignet hat. Die 86-jährige Fahrerin eines Ford Fusion war gegen elf Uhr auf der Rudolfstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Karlstraße übersah sie den in Fahrtrichtung Sielmingen fahrenden 30-jährigen Lenker eines Mercedes-Benz Linienbusses. Bei der nachfolgenden Kollision erlitten der Busfahrer und zwei Insassen leichte Verletzungen, sodass sie durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden mussten. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (md)

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Paradiesweg im Stadtteil Rüdern ist am Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr gelangte der Einbrecher gewaltsam über die Terrassentüre ins Gebäude. Dort durchsuchte er in allen Räumen sämtliche Schränken und Schubladen. Mit Schmuck und Bargeld von bislang unbekanntem Wert flüchtete er anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Esslingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

Wie erst nachträglich der Polizei gemeldet wurde, ist im Laufe des Mittwochs in ein Einfamilienhaus im Luikenweg eingebrochen worden. Zwischen sieben Uhr und 19.30 Uhr brach der Unbekannte eine Tür im Untergeschoss des Hauses auf und durchsuchte es anschließend nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt. (rn)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist an einem Kastenwagen am Donnerstagmittag entstanden, als dessen Fahrer einem Tier ausgewichen ist. Der 24-Jährige war mit einem Fiat Talento gegen 12.30 Uhr im Wolfsbaumweg unterwegs, als eine Katze die Straße überquerte. Der junge Mann wich daraufhin mit seinem Fahrzeug nach links aus, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend rutschte der Fiat den angrenzenden Abhang hinunter. Um ein weiteres Abrutschen des Wagens zu verhindern, musste die Feuerwehr an die Unfallstelle ausrücken. Zur Bergung war ein Autokran vonnöten. (ms)

Rottenburg (TÜ): Von angeblicher Wahrsagerin betrogen (Zeugenaufruf)

Eine 60 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Rottenburg das Opfer einer angeblichen Wahrsagerin und ihrer Komplizin geworden. Die 60-Jährige wurde um die Mittagszeit von einer unbekannten Frau in einem Einkaufszentrum in der Königstraße auf Russisch angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Unbekannte gab ihr zu verstehen, sie sei eine Wunderheilerin und könne ihr bei diversen Leiden helfen. Dazu müsse sie aber das Geld der 60-Jährigen reinigen. Um die Lügengeschichte zu untermauern, bestätigte eine Begleiterin die Fähigkeiten der selbsternannten Heilerin. Weisungsgemäß ging die 60-Jährige daraufhin nach Hause, um Bargeld zu holen. Die Betrügerin nahm es nach der Rückkehr der Frau an sich, steckte es in einen Plastikbeutel und führte ein undurchsichtiges Reinigungsritual durch, bei dem verschiedene Beutel hin und her gereicht wurden und das Geld unbemerkt den Besitzer wechselte. Dass der Beutel, den die 60-Jährige dann zurückerhielt, nur wertloses Füllmaterial enthielt und sie auf zwei Betrügerinnen hereingefallen war, bemerkte die Frau erst zuhause. Das Opfer wurde um mehrere tausend Euro betrogen.

Von den beiden Frauen liegt folgende Beschreibung vor: Die Wunderheilerin ist etwa 60 Jahre alt, zirka 150 cm groß und korpulent. Sie hat dunkle, nackenlange Haare und auffällig rot geschminkte Lippen. Die Frau trug einen schwarzen Steppmantel und schwarze Schuhe. Ihre Komplizin ist zirka 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank. Sie hat blonde Haare, die zu einem kurzen Zopf gebunden waren und ist sehr gepflegt. Die Frau trug eine beige Jacke, eine beigefarbene Sporthose und schwarze Sportschuhe. Sie sprach ebenfalls russisch.

Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07472/9801-0 um sachdienliche Hinweise zu den beiden Gesuchten. (ms)

