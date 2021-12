Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 15.12.2021 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von 1000 Euro an einem geparkten schwarzen Toyota Corolla hat mutmaßlich ein unbekannter Fahrradfahrer angerichtet, gegen den die Polizei Eschwege nun wegen Unfallflucht ermittelt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagabend 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 10.55 Uhr im Akazienweg in Meinhard-Grebendorf.

An dem Toyota sind mehrere Kratzer und Dellen an den beiden Türen auf der Fahrerseite verursacht worden, deren Schaden sich auf ca. 1000 Euro beläuft. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell