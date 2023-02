Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Motorradfahrer gestürzt, Auf Pkw eingeschlagen

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus im Wielandweg ist zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Durch Aufhebeln einer Tür gelangte der unbekannte Einbrecher ins Innere und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Mit Modeschmuck machte er sich aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (sm)

Reutlingen-Betzingen (RT) / Tübingen (TÜ): Auf Auto eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 48-Jährigen nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen auf der B28. Ein 52 Jahre alter Mann befuhr gegen sieben Uhr mit seinem Dacia den linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Reutlingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe Betzingen soll ein zunächst unbekannter Cupralenker dicht aufgefahren sein und mehrmals die Lichthupe betätigt haben. Ein Wechsel auf die rechte Fahrspur soll zu diesem Zeitpunkt aufgrund der Verkehrslage jedoch nicht möglich gewesen sein. Als der 52-Jährige in der Folge in der Reutlinger Straße in Tübingen an einer roten Ampel warten musste, nahm er einen lauten Schlag wahr und stellte fest, dass die Heckscheibe seines Dacia kaputt war. Kurz darauf soll der Cuprafahrer mehrmals gegen die Fahrerscheibe des Dacia geschlagen und laut geschrien haben. Als der 52-Jährige die Scheibe nicht öffnete, stieg der Mann wieder in seinen hinter dem Dacia stehenden Cupra ein und fuhr davon. Er konnte ermittelt werden und sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (sm)

Mössingen (TÜ): Mit Motorrad gestürzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Motorradfahrer nach einem Sturz von seiner Maschine am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige unternahm mit einer noch nicht zugelassenen Honda kurz vor 14.30 Uhr eine Probefahrt in der Stettiner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er nach wenigen hundert Meter Fahrt zu Boden und erlitt mehrere Verletzungen. Der junge Mann hatte keinen Motorradhelm getragen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

