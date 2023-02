Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Dachstuhlbrand in Balingen-Dürrwangen: Unterbringungsbefehl gegen Tatverdächtigen erlassen

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 16.02.2023/13.32 Uhr:

Balingen (ZAK): Der 48-jährige Mann, der im Verdacht steht, am Mittwochnachmittag an seiner Wohnanschrift im Balinger Stadtteil Dürrwangen Feuer gelegt zu haben, wurde am Donnerstagnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Unterbringungsbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in ein Zentrum für Psychiatrie eingewiesen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell