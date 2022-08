POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsverstoß vor der Polizei und verursacht einen Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Sonntagmorgen, 31. Juli 2022, gegen 00:20 Uhr, in der Straße Mitteldeich in Butjadingen einen Verkehrsunfall verursacht. Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger aus Butjadingen mit seinem Pkw Ford die Straße Mitteldeich in Richtung Waddenser Mitteldeich. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ...

mehr