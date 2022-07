Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss +++

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Sonntagmorgen, 31. Juli 2022, gegen 00:20 Uhr, in der Straße Mitteldeich in Butjadingen einen Verkehrsunfall verursacht.

Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger aus Butjadingen mit seinem Pkw Ford die Straße Mitteldeich in Richtung Waddenser Mitteldeich. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen wasserführenden Graben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt und versuchte, den Unfallort zu Fuß zu verlassen. Dies konnte durch die eintreffenden Polizeibeamten unterbunden werden. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,99 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell