Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen - Dötlingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30.07.2022, gegen 11:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Wildeshausen mit seinem Ford EcoSport in weiß die Hauptstraße in Dötlingen aus Richtung Wildeshausen kommend. In Höhe einer, kurz vor dem Ortseingang Neerstedt befindlichen, Bushaltestelle kam dem Wildeshauser Fahrzeugführer ein Pkw entgegen, welcher wiederum einen vor seinem Fahrzeug haltenden Bus überholte. Es kam zum Zusammenstoß an den Außenspiegeln der beiden genannten Pkw. Der entgegenkommende Pkw-Führer entfernte sich anschließend ohne weitere Veranlassungen von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum flüchtenden Pkw sowie Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen (Tel.: 04431-9410) zu melden.

