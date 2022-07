Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall /Fahren ohne Fahrererlaubnis/Kennzeichenmissbrauch

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 29.07.2022, gegen 20:15 Uhr, missachtete ein 32-jähriger männlicher PKW-Führer aus Wildeshausen mit seinem Renault an der Harpstedter Straße / Prinzessinnenweg die Vorfahrt einer 21-jährigen PKW-Führerin (VW) aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Wildeshauser nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und dass der Renault über keine amtliche Zulassung verfügte. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass an dem Renault entsiegelte Kennzeichenschilder angebracht waren, die nicht zu dem Renault gehörten.

