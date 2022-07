Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruchsdiebstahl in Doppelhaus +++

Delmenhorst (ots)

26203 Wardenburg, Oldenburger Straße

Sonnabend/Sonntag, 30.07./31.07.2022, zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr

Unbekannte brachen in ein Zweifamilienhaus in der Oldenburger Straße ein, nachdem sie sich durch das Aufhebeln einer Balkontür im Obergeschoß Zutritt zum Haus verschafft hatten. Auf der Suche nach Diebesgut wurden die Räume durchwühlt. Schließlich wurde aus einer Geldkassette ein Geldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet. Das tatbetroffene Haus befindet sich auf dem Teilstück der Oldenburger Straße zwischen der Litteler Straße und dem Rathaus/Ortskern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-9410 in Verbindung zu setzen

