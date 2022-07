Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand eines Wohnhauses in Harpstedt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30. Juli 2022, gegen 18:16 Uhr, wurde über den Notruf der Brand eines Wohnhauses in der Freistraße in Harpstedt gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der gesamte Dachstuhl des Wohnhauses bereits in Flammen. Durch ein Großaufgebot von ca. 130 Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren aus Harpstedt, Horstedt, Beckeln, Wildeshausen, Colnrade, Bassum und Groß Ippener konnte verhindert werden, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift. Durch den Brand wurde das Wohngebäude so stark beschädigt, dass es als einsturzgefährdet eingestuft wurde. Teile des Gebäudes mussten u.a. zur Brandbekämpfung mit einem Bagger eingerissen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 250.000 Euro. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zwischenzeitlich kam es zu einer starken Rauchentwicklung, so dass die Anwohner über Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen der Polizei aufgefordert wurden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

