POL-MTK: Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Hofheim (ots)

Hattersheim am Main, Friedrich-Ebert-Straße, Freitag, 15.07.2022, 04:15 Uhr

(fh)Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Wohnung eines Hattersheimer Mehrfamilienhauses zu einem Brand, bei dem ein Mann ums Leben kam. Gegen 04:15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu dem siebenstöckigen Wohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße gerufen, da Anwohner dort einen Band in einer der Wohnungen wahrgenommen hatten. Der Feuerwehr gelang es daraufhin die betroffene Wohnung im 3. Obergeschoss zu lokalisieren und den Brand umgehend zu löschen. Hier wurde der 75-jährige Bewohner tot aufgefunden. Der Brand begrenzte sich auf die besagte Wohnung und schlug nicht auf weitere Gebäudeteile über. Zeitgleich gelang es Einsatzkräften alle weiteren Hausbewohner zu evakuieren. Im weiteren Verlauf konnten alle Evakuierten, bis auf die des betroffenen Stockwerkes, ihre Wohnungen wieder betreten. Diese kamen bei Angehörigen oder in von der Stadt organisierten Notunterkünften unter. Eine 44-jährige Bewohnerin wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Vier Personen wurden durch Rettungskräfte zunächst vor Ort untersucht, sie waren allesamt unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und den genauen Todesumständen aufgenommen.

