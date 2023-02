Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzung; Zigarettenautomaten aufgebrochen; Telefonbetrüger am Werk

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung am Busbahnhof (Zeugenaufruf)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, am Busbahnhof gekommen. Bereits zuvor hatten sich aus noch unbekannten Gründen in einem Linienbus mehrere Personen gestritten. Dabei soll einer der Beteiligten ein Messer in der Hand gehalten haben. Bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Streifenwagenbesatzungen war der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 16-Jährigen und einem 31-Jährigen am Busbahnhof gemündet. Die beiden Kontrahenten mussten von den Einsatzkräften getrennt werden. Hierzu musste der 16-jährige, mutmaßliche Besitzer des Messers, zu Boden gebracht werden, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Ein Fluchtversuch durch ihn und einen 17 Jahre alten Bekannten konnte unterbunden werden. Auch der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen, nachdem er versucht hatte, einen Passanten anzugreifen. Die beiden Jugendlichen und der 31-Jährige wurden in der Folge zum Polizeirevier gebracht. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Taschenmesser im Rucksack des Ältesten. Auch der 17-Jährige hatte ein Taschenmesser bei sich. Alle drei wurden nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt und bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Zeugenhinweise. (rn)

Filderstadt (ES): Zigarettenautomat aufgebrochen

Einen Zigarettenautomaten in der Hofwiesenstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag aufgebrochen. Kurz vor 9.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort der beschädigte Automat entdeckt worden war. Dieser war von den Unbekannten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet worden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Köngen (ES): Senior um hohen Geldbetrag gebracht

Dreiste Telefonbetrüger haben am Donnerstag einen Senior um einen vierstelligen Bargeldbetrag gebracht. Am Mittag meldete sich ein Anrufer bei dem Mann und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun auch das Hab und Gut des Seniors in Gefahr sei. Zudem wurde dem Senior vorgegaukelt, dass sein Geld auf der Bank nicht sicher sei, worauf der in Sorge um sein Erspartes versetzte Mann mehrere tausend Euro von seinem Konto abhob. Wie gefordert legte der Köngener das Geld anschließend vor seine Wohnanschrift, wo es von einem Komplizen des Anrufers abgeholt wurde. Später flog der Betrug auf. (rn)

Lichtenwald (ES): Zigaretten und Bargeld gestohlen

An einem Zigarettenautomaten in der Hegenloher Straße in Thomashardt hat sich ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag zu schaffen gemacht. Der Täter brach den Automaten in der Zeit zwischen 21.15 Uhr und 9.15 Uhr gewaltsam auf und plünderte ihn aus. Wieviel Beute der Kriminelle machte, steht noch nicht abschließend fest. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell