Lübeck (ots) - Am Dienstagabend (07.02.) brannte eine Gartenlaube in der Sibeliusstraße in Lübeck nieder. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt. Um 20:35 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Lübeck in die Sibeliusstraße ausrücken. Dort wurde von einer Anruferin ein von ihr nicht erklärbarer, beißender Geruch wahrgenommen. Am Einsatzort konnte von der eingetroffenen Einsatzleitung der ...

