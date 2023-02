Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Feuer in Gartenlaube

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (07.02.) brannte eine Gartenlaube in der Sibeliusstraße in Lübeck nieder. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Personen wurden nicht verletzt.

Um 20:35 Uhr musste die Berufsfeuerwehr Lübeck in die Sibeliusstraße ausrücken. Dort wurde von einer Anruferin ein von ihr nicht erklärbarer, beißender Geruch wahrgenommen. Am Einsatzort konnte von der eingetroffenen Einsatzleitung der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung auf einem Grundstück festgestellt werden, dass an das dortige Kleingartengelände angrenzt.

Noch während sich die eingesetzten Feuerwehrleute abschließend einsatzbereit machten und das Grundstück betraten, entzündeten sich die Rauchgase und setzten die Gartenhütte in Brand.

Die Eigentümer, ein Ehepaar aus Ostholstein (55 und 62 Jahre), wurden informiert und erschienen vor Ort. Brandursache oder Hintergründe zur Entstehung des Brandes sind unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell