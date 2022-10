Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbarin bestohlen/ Handwerker-Pfusch

Lüdenscheid (ots)

Eine Frau hat am Mittwochabend ihre Nachbarin im Wäscheraum bestohlen. Eine 34-jährige Frau hatte beim Waschen gegen 22.50 Uhr ihre Handtasche mitgenommen und in dem Kellerraum abgelegt, wo sie ihre 57-jährige Nachbarin traf. Zurück in der Wohnung stellte sie fest, dass Schmuck, Bankkarte und Geld aus ihrer Tasche weg waren. Als ihr Mann an der Tür der Nachbarin klingelte, zuckte diese nur mit den Schultern. Als die Polizei an ihre Türe klopfte, räumte die 57-Jährige den Diebstahl ein und übergab das Diebesgut.

Ein Ehepaar aus Lüdenscheid ist vermutlich auf Betrüger hereingefallen. Um eine Küche einzubauen, wollten sie einen Heizkörper entfernen lassen. Den nötigen Handwerker fanden sie im Internet und nach einem Anruf bei einer 0800er Rufnummer. Eineinhalb Stunden später stand ein Monteur vor der Tür und erledigte die Arbeiten. Allerdings konnte er die offenen Heizungsrohre nicht verschließen. Er empfahl der Frau, sich selbst Verschlüsse im Baumarkt zu besorgen. Als der Vermieter der Wohnung dazu kam, wurde er ganz hektisch. Die Ausstellung einer Rechnung koste eine zusätzliche Gebühr, behauptete er. Deshalb verzichteten die Auftraggeber darauf und rundeten die Rechnungssummer sogar noch um ein Trinkgeld auf. Am Abend tropfte das Wasser aus dem offenen Rohr. Weitere Anrufe bei der Handwerker-Hotline führten zu keinem Erfolg. Die angebliche Firma des Monteurs ist nicht aufzufinden. Deshalb erstattete das Ehepaar am Abend Anzeige wegen Betrugs. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell