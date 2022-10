Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach unbekanntem Tatverdächtigen nach Taschendiebstahl

Halver (ots)

Am 21.04.2022 wurde einer Geschädigten in einem Lidl-Markt in der Hagener Straße die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Anschließend hob ein bislang unbekannter Mann an mehreren Geldautomaten in Halver, Essen und Düsseldorf Bargeld mit der EC-Karte aus dem Portemonnaie ab. Nach Beschluss des AG Hagen fahndet die Polizei nun öffentlich nach einem Tatverdächtigen, der beim Geldabheben gefilmt wurde. Hinweise können unter 02371/9199-0 an die Polizei gegeben werden.

Die Fotos des Tatverdächtigen gibt es unter folgendem Link im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/88505

