POL-MK: Versuchter Einbruch

Menden (ots) - Einer 81-Jährigen wurde am Mittwoch beim Einkaufen die Geldbörse aus der Tasche gezogen. Gegen 12.30 Uhr hatte sie noch Ware in einer Drogerie bezahlt und wollte dann in einem Discounter einkaufen. Dort stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie weg war. Die Seniorin machte sich sofort auf den Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die warnt weiter und appelliert an Kunden insbesondere von Discountern, ...

