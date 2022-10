Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vollstreckung Haftbefehl: Betrüger kann Geldstrafe begleichen und entgeht somit Gefängnis

Dessau (ots)

Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, gegen 16:35 Uhr einen 34-Jährigen am Dessauer Hauptbahnhof. Die Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahn-dungssystem ergab, dass der Deutsche seit Mai 2022 durch die Staats-anwaltschaft Dessau-Roßlau per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hat ihn das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen bereits im Mai 2019 wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 2700 Euro oder 90 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da der Mann bereits eine Zahlung leistete, stand noch eine Restzahlung in Höhe von 900 Euro aus. Dem Verurteilten wurde der Haftbefehl eröffnet. Im Anschluss beglich er den offenen Betrag in der Dienststelle und konnte diese als freier Mann wieder verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

