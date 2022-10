Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann ohne gültigen Fahrschein fährt ins Gefängnis

Stendal (ots)

Ein 36-Jähriger war am Donnerstag, den 20.10.2022 ohne gültigen Fahr-schein im Regionalexpress von Magdeburg nach Stendal unterwegs. Hierüber informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei. Eine eingesetzte Streife nahm den Mann dementsprechend nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Stendal in Empfang. Nach der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der polnische Staatsangehörige per Vollstreckungshaftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde. Demnach wurde er bereits im Juni 2020 durch das Amtsgericht Tiergarten wegen eines Diebstahls mit Waffen zu einer Geldstrafe von 1350 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Der Gesetzesbrecher war unbekannten Aufenthalts. Somit erging der Haftbefehl. Dieser wurde ihm in den Diensträumen eröffnet und es folgte die Festnahme. Da die Person über keinerlei Barmittel verfügte, um die geforderte Summe zu begleichen, wurde der Mann durch die Beamten in die Justizvollzugsanstalt nach Burg gebracht. Die ausschreibende Behörde wurde darüber informiert. Eine Streifanzeige aufgrund von Erschleichen von Leistungen wurde ebenfalls gefertigt.

