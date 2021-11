Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Punktesammlerin ohne Führerschein unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Morgen des 12.11.2021 wurde eine 27-jährige PKW Fahrerin in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Fahrerin konnte keinen gültigen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung bei der Führerscheinstelle ergab, dass sie diesen aufgrund zu vieler Punkte in Flensburg abgeben musste. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell