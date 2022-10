Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Dieb per Haftbefehl gesucht: 115 Tage Ersatzfreiheitsstrafe

Bitterfeld (ots)

Am Donnerstag, den 20.10.2022 kontrollierte die Bundespolizei gegen 15:15 Uhr einen 23-Jährigen am Bahnhof Bitterfeld. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass das Amtsgericht Halle den aktuellen Wohnsitz des Deutschen ersuchte. Grund waren hier wei-terführende Ermittlungen zu einer Straftat. Zudem wurde er durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Der Mann wurde im August 2021 durch das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1725 Euro oder 115 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da sich der Gesetzesbrecher dem Strafantritt nicht stellte, erging der Haftbefehl im Juli 2022. Dieser wurde ihm in den Diensträumen eröffnet. Den geforderten Betrag konnte der Verurteilte nicht aufbringen. Somit wurde er durch die eingesetzte Streife in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die aus-schreibenden Behörden wurden über seinen Verbleib in Kenntnis gesetzt.

