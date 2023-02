Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gebäude wegen Gasgeruchs geräumt; Pkw aufgebrochen; Einbrüche; Körperverletzungdeldikte; Wohncontainer beschmiert; Falschfahrer; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Eine Verletzte und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles, der sich am Sonntagnachmittag in Reutlingen ereignet hat. Eine 56-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr gegen 13.25 Uhr mit ihrem VW Up! die Halskestraße von der B 28 kommend in Richtung Sondelfingen. An der Kreuzung Halskestraße / Am Heilbrunnen missachtete sie die Vorfahrt eines 50-Jährigen, der in diesem Moment mit seinem BMW i4 von der Straße Am Heilbrunnen nach links in die Halskestraße in Richtung B 28 abbog. Bei der Kollision wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Drei weitere Insassen des VW, darunter ein Säugling, blieben augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des BMW blieb ebenfalls unverletzt. Beide Fahrzeuge, an denen insgesamt circa 80.000 Euro Schaden entstanden sein dürfte, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste außerdem die Feuerwehr Reutlingen anrücken. (ah)

Reutlingen (RT): Gebäude wegen Gasgeruch geräumt

Ein auffälliger Geruch in einem Mehrfamilienhaus hat am Sonntagabend zu einem Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines mutmaßlichen Gasaustrittes zu dem Gebäude in der Kaiserstraße gerufen. Nachdem alle Bewohner das Haus verlassen hatten, wurde der Ursprung des Geruchs untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Gasaustritt, sondern vermutlich um einen technischen Defekt an einem Stromkabel handelte, durch den ein ähnlicher Geruch freigesetzt wurde. Gegen 21.30 Uhr konnten die Bewohner wieder in das Gebäude. Während des Einsatzes mussten die Kaiserstraße und die Aulberstraße zeitweise gesperrt werden. (ah)

Engstingen (RT): Seitenscheibe eingeschlagen (Zeugenaufruf)

Zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag 10.10 Uhr, hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines kurz vor Großengstingen auf einem Feldweg neben der Honauer Straße geparkten Audi A3 eingeschlagen. Anschließend durchsuchte er das Innere des Fahrzeugs und entwendete daraus zwei Parfümflacons. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07121/9918-0. (rn)

Nürtingen (ES): Wohnungseinbruch

Auf Schmuck abgesehen hatte es ein unbekannter Einbrecher, der im Lauf des Wochenendes in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße eingedrungen ist. Zwischen Samstag, acht Uhr, und Sonntag, 23.30 Uhr, schlug der Täter ein Loch in die Scheibe der im Untergeschoss gelegenen Terrassentür und entriegelte anschließend die Tür. Im Inneren durchwühlte er das Mobiliar und entwendete diverse Halsketten und Ringe. Auf demselben Weg, wie der gekommen war, verließ der Dieb die Wohnung wieder. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (ak)

Nürtingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In das Gebäude der Ersbergschule ist zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, eingebrochen worden. Durch Aufhebeln eines Fensters im Untergeschoss verschaffte sich der Täter Zugang zum Gebäude. Auf der Suche nach Stehlenswertem öffnete er im Inneren mit teils brachialer Gewalt mehrere Türen und durchsuchte in den Räumen Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen fiel ihm etwas Bargeld in die Hände, mit dem er unerkannt flüchtete. (ak)

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, der sich am Sonntagabend, um 19.30 Uhr, auf der B 313 in Fahrtrichtung Wendlingen, an der Kreuzung der Bundesstraße mit der Oberensinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Nürtingen noch Zeugen. Ein noch unbekannter Lenker eines Nissan Qashqai war bei rot zeigender Ampel offenbar nahezu ungebremst auf einen vor ihm anhaltenden Hyundai eines 42-Jährigen aufgefahren. Durch die Wucht der Kollusion wurde der Hyundai quer über die Fahrbahn nach links vorne auf die Linksabbiegespur geschleudert, bevor er zum Stehen kam. Während der Hyundaifahrer die Polizei alarmierte, entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß von der Unfallstelle. Der leicht verletzte, 42-jährige Geschädigten wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, war ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von fast 30.000 Euro entstanden. Der bisherige Halter des Nissan Qashqai hatte den Wagen offenbar erst am Sonntagnachmittag privat verkauft. Die Ermittlungen zum Käufer und möglichen Unfallverursacher dauern noch an. Wer den Unfall und das Verhalten des flüchtigen Fahrers danach beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 07022/92240 zu melden. (ak)

Neuhausen a. d. Fildern (ES): Mehrere Körperverletzungsdelikte (Zeugenaufruf)

Wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte ermittelt der Polizeiposten Neuhausen nach tätlichen Auseinandersetzungen am Sonntagabend im Rahmen der Fasnet gegen mehrere, bislang nur zum Teil bekannte Beschuldigte. Gegen 21.30 Uhr kam es auf dem Schloßplatz offenbar zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen. Als zwei 51 und 57 Jahre alte Männer die Parteien trennen wollten, erlitten beide leichte Verletzungen. Der Ältere wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Hinweise auf die Beteiligten der Auseinandersetzung werden unter Tel. 07158/95160 entgegengenommen.

Gegen 22 Uhr ereignete sich unabhängig von diesem Vorfall vor einer Gaststätte in der Kirchstraße eine weitere Schlägerei. Dabei sollen ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem zwei junge Männer im Alter von 18 und 21 Jahren auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben, dem ein 23-Jähriger zu Hilfe kam. Die Beteiligten wurden zum Teil leicht verletzt, eine Behandlung war aber nicht erforderlich. Den erheblich alkoholisierten Personen wurden entsprechende Platzverweise erteilt. Weil der 18-Jährige und der 21-Jährige diesen wiederholt zuwiderhandelten, mussten sie gegen 23 Uhr wiederum am vorherigen Tatort der Schlägerei in Gewahrsam genommen werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (ak)

Ammerbuch (ZAK): Wohncontainer beschmiert

Mehrere Parolen mit fremdenfeindlichem Hintergrund hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.25 Uhr, im Ortsteil Pfäffingen an derzeit noch unbewohnte Wohncontainer in der Eisenbahnstraße gesprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. (ah)

Bisingen (ZAK): Falschfahrer auf B27 (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Balingen seit Sonntagvormittag gegen eine noch unbekannte Autofahrerin. Gegen elf Uhr hatten mehrere Zeugen der Polizei über Notruf einen silber- oder goldfarbenen Opel Corsa mit TUT-Kennzeichen auf der B27 gemeldet, der auf der falschen Fahrbahn von Bisingen in Richtung Engstlatt unterwegs war. Eine ordnungsgemäß auf der Bundesstraße in Richtung Bisingen fahrende, 27 Jahre alte VW Golf-Lenkerin musste mit ihrem Fahrzeug dem entgegenkommenden Opel, der von einer Frau gelenkt wurde, ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Laut Zeugenangaben fuhr der Opel anschließend in Engstlatt von der Bundesstraße. Die Ermittlungen zu der Lenkerin des Wagens dauern an. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrt möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (rn)

