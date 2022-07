POL-BOR: Vreden - Spur gewechselt und kollidiert

Stadtlohn (ots) - Von der Straße abgekommen ist am Donnerstag, 14.07.2022, ein Autofahrer in Stadtlohn. Der 27-Jährige war gegen 22.40 Uhr in der Bauerschaft Hengeler unterwegs, als er in der Linkskurve eines Wirtschaftswegs in den Straßengraben geriet. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen. Der Vredener erlitt leichte Verletzungen und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich ...

mehr