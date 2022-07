POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Auf Ampel eingeschlagen

Rhede (ots) - In einem unbeobachteten Moment haben Unbekannte in eine Kasse gegriffen und Geld gestohlen. Das Geschehen spielte sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in einem Sonnenstudio an der Hohen Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls (to) ...

