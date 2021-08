Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarau: Beim Auffahren auf die Casterfeldstraße Vorfahrt missachtet - 10 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer einen parallel zur Casterfeldstraße verlaufenden Zubringer. An der Einmündung zur Casterfeldstraße wollte der 60-Jährige auf diese auffahren und übersah hierbei den Mazda eine 47-Jährigen, der den rechten Fahrstreifen in Richtung Rheinau befuhr und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10 000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell