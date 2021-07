Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in zwei Kindergärten

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 06.07. - 07.07.2021 brachen Unbekannte in zwei Kindergärten in Ludwigshafen ein.

In der Zeit vom 06.07., 18:00 Uhr bis zum 07.07.2021, 06:30 Uhr wurde in den Kindergarten in der Pettenkofer Straße eingebrochen. Dort wurden ein Computer und ein Beamer gestohlen.

In der Zeit vom 06.07., 18:30 Uhr bis zum 07.07.2021, 11:40 Uhr stiegen Unbekannte in den Kindergarten in der Mörikestraße ein und stahlen Unbekannte mehrere Digitalkameras.

Durch die Einbrüche entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten bestehen, ist derzeit noch unklar.

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Pettenkofer Straße oder der Mörike Straße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

