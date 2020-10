POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizeidirektion Main-Taunus

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in Bäckerei, Flörsheim, Bahnhofstraße, Sonntag, 11.10.2020, 21:30 Uhr bis Montag, 12.10.2020, 04:20 Uhr,

(Hu)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in eine Bäckerei in Flörsheim eingedrungen. Nachdem die Täter zunächst versuchten, zwei Fenster aufzuhebeln, stiegen sie schließlich über eine gewaltsam zerstörte Fensterscheibe in den Betrieb in der Bahnhofstraße ein und machten sich auf die Suche nach Wertvollem. Bei einer Kasse wurden die Diebe fündig und stahlen hieraus mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flohen die Einbrecher unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Hinweisgeber, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

2. Angestellte bedroht und beleidigt, Eschborn, Berliner Straße, Sonntag, 11.10.2020, gegen 13:00 Uhr,

(Hu)Ein Mann hat am Sonntagmittag die Angestellte eines Bistros in der Berliner Straße in Eschborn bedroht und beleidigt. Der Unbekannte soll gegen 13:00 Uhr das Ladengeschäft betreten und die Geschädigte direkt mit Worten bedroht, Geld gefordert und der Frau Beleidigungen zugerufen haben. Nachdem die Frau auf die Drohungen nicht reagierte, floh der Mann in Richtung des Kreisels an der Sossenheimer Straße. Laut Angaben der Geschädigten soll dieser etwa 30 bis 40 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Bekleidet sei er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem "Engelbert Strauß" Emblem vorne und einer weißen Arbeitshose gewesen. Zudem soll er helle Sneaker getragen haben. Der Mann führte außerdem einen großen schwarzen Hund mit einer grünen Leine mit sich. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter (06196) 9695-0 entgegen.

3. Mit Baseballschläger aufeinander eingeschlagen, Kelkheim, Frankenallee, Sonntag, 11.10.2020, 02:20 Uhr,

(Hu)In Kelkheim ist es in der frühen Sonntagnacht zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 28-Jähriger aus Kelkheim war mit einem 32-Jährigen, welcher ebenfalls aus Kelkheim stammt, in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Männer mit einem Baseballschläger auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Dieser habe seinem Angreifer dann den Schläger entrissen und sei zum Gegenangriff übergegangen. Beide Männer wurden durch die Schlägerei verletzt. Auf sie kommt ein Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung zu, die Polizei in Kelkheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

4. Frau bei Auseinandersetzung in S-Bahn verletzt, Eschborn, Bahnhof Eschborn-Süd, Donnerstag, 08.10.2020, gegen 17:30 Uhr,

(Hu)In einer S-Bahn ist es am Donnerstagnachmittag bei Eschborn zu Streitigkeiten gekommen, die in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Ein 66 Jahre alter Mann und dessen 19 Jahre als Begleiterin hätten in der S-Bahn in Richtung Frankfurt einen Mann auf die Einhaltung der Abstandsregeln hingewiesen. Hierauf soll der unbekannte Täter die Frau geschubst und geschlagen haben, welche hierdurch verletzt wurde. Zu dem Schläger liegt eine Täterbeschreibung vor. Er soll zwischen 15 und 20 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Er habe eine normale Statur, schwarze Haare und einen Bart gehabt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter (06196) 9695-0 zu melden.

5. Trickbetrüger unterwegs, Schwalbach, Bahnstraße, Donnerstag, 08.10.2020, 10:00 Uhr,

(Hu)Bereits am vergangenen Donnerstagvormittag ist ein älteres Ehepaar in Schwalbach von Trickbetrügern heimgesucht worden. Der 84-jährige Senior wurde zunächst von einem Mann angesprochen der vorgab, den Geschädigten von früher zu kennen. Auf diesem Weg erschlich sich der Betrüger das Vertrauen des Geschädigten und dessen Ehefrau. Im Verlauf des Zusammentreffens täuschte der Mann seine Hilfsbedürftigkeit vor und ergaunerte von den Geschädigten Bargeld. Der unbekannte Mann soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und 1, 75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Zudem sei er von kräftiger Statur gewesen. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose. Er soll in Begleitung eines weiteren jüngeren Mannes gewesen sein, zu diesem liegt jedoch keine Personenbeschreibung vor. Die Männer sollen mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter (06192) 2079-0 zu melden.

6. Auto zerkratzt, Kelkheim, Hornau, Rotebergstraße, Freitag, 09.10.2020, 19:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 08:00 Uhr,

(Hu)Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ist in Hornau ein Pkw erheblich beschädigt worden. Der BMW des Typs 320i war in der Rotebergstraße geparkt, als Unbekannte die komplette Beifahrerseite des Autos zerkratzten. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter (06195) 6749-0 entgegen.

7. Nach Zusammenstoß flüchtig, Hattersheim, Eddersheim, Flörsheimer Straße, Samstag, 10.10.2020, gegen 17:15 Uhr,

(Hu)Ein unbekannter Autofahrer war am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr an einem Verkehrsunfall in Eddersheim beteiligt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Ein 62-jähriger Fahrer eines schwarzen Audis war auf der Weidrichstraße in Eddersheim in Richtung Flörsheimer Straße unterwegs, welche er überqueren wollte. Hierbei kam ihm ein schwarzer Mercedes Benz, Typ C-Klasse, entgegen. Im Kreuzungsbereich der Flörsheimer Straße soll der unbekannte Autofahrer beim Linksabbiegen die Vorfahrt des 62-Jährigen missachtet haben, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Fahrer des Mercedes flüchtete im Anschluss über die Flörsheimer Straße in Richtung Flörsheim. Bei diesem soll es sich um einen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben. Durch den Unfall entstand am Audi ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst Main-Taunus unter (06192) 2079-0 zu melden.

