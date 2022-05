FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 4. Mai 2022

Feuerwehr Dresden

Informationen zum Einsatzgeschehen der Feuerwehr Dresden vom 4. Mai 2022

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 259 Mal alarmiert. In 82 Fällen kam ein Notarzt zum Einsatz. Sieben Mal musste der Rettungshubschrauber Christoph 38 innerhalb der Stadt eingesetzt werden. Weiterhin wurden 217 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum zu sieben Brandeinsätzen alarmiert. 18 Mal erfolgte die Alarmierung zur Leistung von Technischer Hilfe. Außerdem kam es zu vier Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

Inhalt eines Pressmüllfahrzeuges gerät in Brand

Wann: 4. Mai 2022 7:44 - 8:43 Uhr

Wo: Schössergasse

Aus noch zu ermittelnder Ursache hatte es beim Beladen und Pressen von Müll in einem Müllpressfahrzeug einen Knall im Laderaum gegeben. Daraufhin trat Rauch aus der Ladefläche aus und die Mitarbeitenden alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war der Inhalt des Fahrzeuges bereits auf die Straße gekippt worden. Auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmetern war der gesamte Inhalt verkohlt. Mit einem Strahlrohr nahm ein Trupp die Restablöschung vor. Dabei kam ein Gemisch aus Wasser und Schaum, so genanntes Netzwasser, zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt.

Rauchwarnmelder löst rechtzeitig aus

Wann: 4. Mai 2022 13:13 - 14:03 Uhr

Wo: Otto-Reinhold-Weg

Über den Notruf 112 wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war von außen zunächst nichts festzustellen. Die Lageerkundung ergab, dass der Mieter der betroffenen Wohnung bei der Zubereitung von Speisen eingeschlafen und dadurch das Essen angebrannt war. Die dabei entstandene Rauchentwicklung löste die Rauchwarnmelder aus und alarmierte die Nachbarn, welche den Notruf wählten. Der Mieter weckte durch den lauten Signalton auf, nahm den Topf vom Herd und öffnete die Fenster, damit der Rauch abziehen konnte. Durch die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen notwendig. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 22 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Striesen und Altstadt, sowie der B-Dienst und der U-Dienst.

Rauchentwicklung in einem Hotel

Wann: 4. Mai 2022 22:48 - 23:33 Uhr

Wo: Dr.-Friedrich-Wolf-Straße

Die Feuerwehr wurde durch die automatische Brandmeldeanlage in ein Hotel alarmiert. Aus noch zu ermittelnder Ursache waren Papierhandtücher an einer Desinfektionsstelle in Brand geraten. Die Brandmeldeanlage wurde durch einen Handdruckmelder ausgelöst. Als die Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, hatten die Hotelgäste das Gebäude bereits verlassen. Mit einem Kleinlöschgerät wurde der Brand rasch bekämpft. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zu diesem Einsatz wurden 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Altstadt, der Rettungswache Neustadt sowie der B-Dienst und der U-Dienst alarmiert.

