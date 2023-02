Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wettbüro überfallen (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Überfall auf Wettbüro (Zeugenaufruf)

Ein Wettbüro am Willy-Brandt-Platz ist am Montagvormittag überfallen worden. Kurz vor 9.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter das Wettbüro. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte er von einem Angestellten Bargeld, das der Täter in eine schwarze Tasche steckte. Anschließend versetzte er dem 39 Jahre alten Angestellten einen Schlag und flüchtete zu Fuß mutmaßlich in Richtung ZOB. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führten bislang nicht zur Ergreifung des Gesuchten.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und auffallend schlank. Er trug einen grauen Kapuzenpulli, über dem sich eine blaue Weste befand. Zudem war er mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Der Täter trug eine schwarze Maske. Er sprach Deutsch mit starkem Akzent. Zeugen, die vor oder nach der Tat den Täter gesehen haben oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Kriminalkommissariat Reutlingen zu melden. (rn)

