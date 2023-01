POL-EN: Hattingen- Glatteisunfall auf der Bredenscheider Straße

Wetter (ots) - In der Zeit vom 15.01. 17:00 Uhr und dem 16.01. 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten in der Hegestraße. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nachdem sie den Kindergarten durchsucht hatten flüchteten sie mit einer aktuell unbekannten Tatbeute in unbekannte Richtung. Auch in der Oskar-Niemöller-Straße schlugen die Täter zu. ...

