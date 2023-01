Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unbekannte brechen in Kindergärten ein

Wetter (ots)

In der Zeit vom 15.01. 17:00 Uhr und dem 16.01. 07:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Kindergarten in der Hegestraße. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nachdem sie den Kindergarten durchsucht hatten flüchteten sie mit einer aktuell unbekannten Tatbeute in unbekannte Richtung. Auch in der Oskar-Niemöller-Straße schlugen die Täter zu. Nachdem sie zunächst erfolglos versuchten die Haupteingangstür einer KiTa aufzuhebeln, brachen sie gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten, öffneten zahlreiche Schränke und entwendeten hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand einen Laptop und eine Spiegelreflexkamera. Anschließend flüchteten sie durch ein weiteres Fenster und entkamen unentdeckt in unbekannte Richtung. In der Vogelsanger Straße versuchten es die Täter ebenfalls über die Hauseingangstür der dortigen KiTa, scheiterten jedoch und flüchteten ohne Beute.

