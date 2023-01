Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schmuck, Bargeld und Werkzeuge gestohlen

Gevelsberg (ots)

Unbekannte brachen am Montag in ein Einfamilienhaus am Schafstall ein. Sie öffneten gewaltsam die Balkontür und durchwühlten die Räumlichkeiten. Als Beute erlangten sie Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen. Auch der angrenzende Schuppen wurde durch die Täter geöffnet, hier nahmen sie eine Motorsäge und eine Heckenschere an sich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

