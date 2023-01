POL-EN: Schwelm-Polizei hält 29 jährigen Schwelmer wegen Trunkenheit am Steuer an

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 14.01.2023, in der Zeit von 12 Uhr bis 16.40 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in ein freistehendes EInfamilienhaus zu gelangen. Da ihnen dieses nicht gelang, flüchteten der oder die Täter in unbekannter Richtung, ohne Beute gemacht zu haben. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

