Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Sprockhövel (ots)

Am 14.01.2023, um 12:00 Uhr, kam es an der Einmündung Schwelmer Straße / B 326 (Auffahrt zur A46) zu einem Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen. Ein 24 jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem VW die B326 in Fahrtrichtung Schwelmer Straße. An der der Einmündung fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus über die Schwelmer Straße und kollidierte dabei mit einem 71 jährigen Sprockhöveler und dessen 67 jähriger Beifahrerin, der mit seinem VW die Schwelmer Straße in Fahrtrichtung Schwelm befuhr. Durch die Kollision wurden die beiden PKW in den Straßengraben geschleudert. Dabei wurde der Wuppertaler Fahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden. Die beiden Insassen des anderen PKW wurden in ihrem PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeugwrack geborgen werden. Sie wurden ebenfalls mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Der PKW eines 55 jährigen Wetteraners wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die Schwelmer Straße war für die Unfallaufnahme und die anschließende Straßenreinigung bis 16:50 Uhr voll gesperrt.

