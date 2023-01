Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Ennepetal (ots)

Am 13.01.2023, gegen 18.35 Uhr befuhr ein 55 - jähriger Schwelmer mit seinem 15 - jährigen Sohn, in seinem Smart Forfour, die Rüggeberger Straße in Fahrtrichtung Deterberger Straße. In gleicher Richtung fahrend näherte sich von hinten eine 58 - jährige Ennepetalerin in ihrem weißen VW Caddy. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr die 58 Jährige mit ausgeschaltetem Licht in das Heck des Smart und schob den PKW von der Straße in einen an der Rüggeberger Straße gelegenen Garten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäuser verbracht.

