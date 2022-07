POL-PDWIL: vermisste Frau nach stundenlanger Suche endlich gefunden

Daun (ots) - Am 16.07.2022 gegen 22:45 Uhr kam es im Bereich der Gerolsteiner Straße in Daun zu einem Diebstahl von Solarlampen von einem dortigen Grundstück. Ersten Zeugenhinweisen zur Folge könnte es sich bei den möglicherweise tatverdächtigen Personen um Personen handeln, welche in einem weißen Kleinwagen vor Ort waren. Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun ...

