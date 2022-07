POL-PDWIL: Diebstahl von Solarlampen

Bitburg (ots) - Am Morgen des 18.07.2022 kam es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Kleinwagens befuhr die B257 von Bitburg-Erdorf in Richtung Bitburg und steuerte seinen Wagen in einer Rechtskurve zunächst geradeaus in die Leitplanke und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, hier überschlug sich der Pkw und landete auf dem Dach. Der Fahrer wurde bei dem ...

mehr